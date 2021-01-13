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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге полицейские раскрыли кражу ценностей из архивов РАН

В Петербурге полицейские раскрыли кражу ценностей из архивов РАН

0
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Опубликовал: Fedorov
0
Фото:
© CC0
Полиция раскрыла кражу ценностей из архивов РАН в Петербурге

В минувшую среду, 6 января к полицейским поступило сообщение о том, что из корпуса научного института на Дворцовой набережной пропали ценные предметы.

Сотрудница института рассказала, что неизвестный повредил навесной замок на металлической двери подвального помещения, затем вскрыл входную дверь в один из кабинетов и похитил из металлического ящика 26 предметов, обнаруженных в ходе археологических изысканий. Примерная сумма ущерба составила около 5 миллионов рублей.

Найти подозреваемого удалось быстро. Уже 13 января 2021 года полиция сообщила, что кража раскрыта. Оперативно-розыскные мероприятия вывели сыщиков главка на 23-летнего неработающего жителя Выборга. Задержали его на Невском проспекте. Этот же молодой человек, по версии следствия, причастен к другим преступлениям.

«В дальнейшем установлена причастность злоумышленника к совершению аналогичных преступлений на территории Василеостровского и Петроградского районов г. Санкт-Петербурга. Так, по версии полиции, он причастен к хищениям исторических ценностей из помещений двух учреждений — института на улице Рентгена и филиала архива на Биржевой линии Васильевского острова. Эти кражи имели место в конце декабря 2020 года — начале января 2021 года», — уточняет пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

При обыске у задержанного нашли предметы взлома и кое-какие из похищенных ценностей. В том числе, фрагмент оттиска печати с рукописи 12 века. Ранее этот фрагмент хранился в архиве на Васильевском острове, его стоимость — примерно 8 миллионов рублей.

Как сообщает официальный представитель МВД России Ирина Волк, в ближайшее время полицейские планируют вернуть найденные раритеты законным владельцам.

Источник: NewsNW.ru
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