В Мурино конфликт на парковке обернулся поножовщиной

В минувший понедельник к полицейским обратился 18-летний петербуржец, который сообщил, что у станции метро «Девяткино» водитель автомобиля «Фольксфаген Поло» во время словесного конфликта из-за парковки в неположенном месте начал размахивать ножом и попытался нанести ему удар по голове. При этом неизвестный повредил руку молодому петербуржцу, позднее он зафиксировал травму в медучреждении.

Оперативно прибывшим на место происшествия нарядом полиции задержан 48-летний неработающий гражданин, ранее уже привлекавшийся к уголовной ответственности за угрозу убийством.

Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 213 УК РФ (хулиганство). Подозреваемому избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении.