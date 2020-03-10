В Петербурге обокрали квартиру сотрудницы УФСИН.

Поздно вечером 08 марта в 23:06 сработала сигнализация в квартире на втором этаже дома 7 по улице Матроса Железняка. Через четыре минуты на месте происшествия был наряд вневедоственной охраны, который обнаружил вскрытую балконную дверь. По заявлению 27-летней сотрудницы УФСИН, из квартиры пропали кольцо с сапфиром, обрамленное бриллиантами, одна золотая сережка с бриллиантом, набор из цепочки из египетского золота, подвеска и браслет, три золотых браслета, подвески (лягушка с лапами, лист и с инициалами «М»), винтовые серьги с жемчужиной, мужские часы GUESS, два смартфона и медаль «15 лет безупречной службы в МЧС».

Размер ущерба составил 419 000 рублей.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье 158 УК РФ (кража).