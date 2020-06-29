В минувшую субботу, в 16:40 на 13 км автодороги «Гостицы - Пустомержа» произошло смертельное ДТП. Автомобиль Hyundai Solaris под управлением 43-летнего жителя города Сланцы совершил наезд на девочку в возрасте 4 года 8 месяцев. Девочка пересекала проезжую часть вне зоны перехода.
Маленькая жительница деревни Выскатка от полученных травм скончалась на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье 264 УК РФ. Водитель иномарки задержан в порядке статьи 91 УПК РФ.
В Ленобласти малолетняя девочка погибла в ДТП
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Опубликовал: Fedorov
Фото:
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В Сланцевском районе Ленинградской области малолетний ребенок погиб, попав под иномарку.
В минувшую субботу, в 16:40 на 13 км автодороги «Гостицы - Пустомержа» произошло смертельное ДТП. Автомобиль Hyundai Solaris под управлением 43-летнего жителя города Сланцы совершил наезд на девочку в возрасте 4 года 8 месяцев. Девочка пересекала проезжую часть вне зоны перехода.
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