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Питерец.ру » Происшествия » В Петербурге задержали мужчину продававшего разрешения передвигаться по городу во время режима самоизоляции

В Петербурге задержали мужчину продававшего разрешения передвигаться по городу во время режима самоизоляции

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Опубликовал: Fedorov
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Фото:
ГУ МВД
В Санкт-Петербурге задержан подозреваемый в мошенничестве, связанном с разрешением передвигаться по городу во время режима самоизоляции

В результате оперативно-розыскного мероприятия «Проверочная закупка» по оперативной информации сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской области задержали 43-летнего генерального директора коммерческой организации. Мужчину задержали днем 2 апреля 2020 года около одного из домов в поселке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга с поличным при продаже четырех поддельных справок.

Эти справки были подготовлены на имена четырех жителей Петербурга, якобы являющихся работниками фирмы злоумышленника, официально занимающейся деревообработкой. При этом в бумагах директором было ложно указано, что фирма производит хлебобулочную продукцию, которая важна для жизнеобеспечения населения. В действительности работников с такими данными в организации не числилось. 

Документы от имени предприятия разрешали указанным лицам покидать место проживания для следования к месту работы в период действия нормативных актов федерального и регионального значения о противодействии распространения коронавирусной инфекции и обязывающие граждан с 30 марта не покидать места проживания без необходимости, за исключением случаев обязательной трудовой деятельности. Каждая справка «стоила» 1 тысячу рублей. Общий ущерб составил 4 тысячи рублей.

При этом установлено, что накануне злоумышленник уже сбыл аналогичным образом 2 аналогичные справки. Потенциальных клиентов противоправной схемы мужчина хотел привлекать посредством «сарафанного радио» через своих знакомых. Однако о преступных планах  предпринимателя стало быстро известно полиции, и его задержали.

Отделом дознания УМВД России по Выборгскому району г. Санкт-Петербурга в отношении указанного мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Подозреваемый находится под подпиской о невыезде. Фигуранту может грозить до 2 лет лишения свободы.

Источник: ГУ МВД
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