Завод «Тойота» законсервируют

«Питерец.ру» сообщает, что завод «Тойота», оставшийся в Северной столице, законсервируют. Необходимый подготовительный процесс уже начался. В настоящий момент неясно, что будут делать с этой площадкой.

Ранее предполагалось, что ее купит центр «НАМИ». Однако представители этого предприятия опровергли данную информацию. Так что известная российская организация не будет заниматься оставшимся заводом. Теперь его судьбу решит Минпромторг РФ и Смольный. Эти структуры рассмотрят варианты развития оставшейся от «Тойоты» площадки.

Напоминаем, что работа петербургского завода Toyota была приостановлена весной. Затем японский концерн принял решение уйти с российского рынка. Уволенные сотрудники получили большую компенсацию.