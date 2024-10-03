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Питерец.ру » Экономика » «Газпром» в лидерах по убыткам

«Газпром» в лидерах по убыткам

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kommersant.ru
«Газпром» столкнулся с огромными убытками, в чем превзошел все остальные компании – как такое возможно?

«Питерец.ру» сообщает, что «Газпром», чей головной офис находится в Северной столице, оказался в лидерах по объему убытков среди всех российских компаний. Таковы данные известного журнала «Форбс» по итогам 2023 года.

Убыток «Газпрома» составил 583 млрд. руб., но сама компания остается стабильной. Как же такое возможно? Дело в том, что огромный убыток является чисто техническим. Он сформировался за счет обесценивания нефинансовых активов компании (1,15 трлн. руб.), а также от разницы курса (652 млрд. руб.).

Что касается денежного потока «Газпрома», он вырос на 5% и достиг уровня 2,3 трлн. руб. Так что, по сути, финансовые показатели компании выросли. Кстати, это отражается в данных за 1 половину 2024-го, по итогам которой «Газпром» вышел на чистую прибыль более чем в 1 трлн. руб.

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