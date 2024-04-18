Поставщик «Газпрома» открывает новое производство

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб появится завод по изготовлению полимерных фитингов. Его открыла «ОПК-Восход», поставляющая комплектующие для «Газпрома».

Новый завод будет производить фитинги, использующиеся для соединения труб в газопроводах. Данные изделия станут заменой импортных аналогов. Стоимость нового производства – 150 млн. руб., причем 74% получено с помощью льготного займа.

Планируется, что завод будет выпускать 650 тыс. изделий для трубопроводов в год. Это примерно 209 тыс. тонн готовой продукции. При этом «Газпрому» требуется 2 млн фитингов. Так что завод сможет обеспечить 32% от этого объема. Предприятие будет работать круглосуточно (в 3 смены и без выходных).