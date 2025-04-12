Путин снова встретился с американским спецпосланником

«Питерец.ру» информирует о том, что вчера в Петербурге состоялись переговоры между Владимиром Путиным и специальным посланником президента США Дональда Трампа Стивеном Уиткоффом. По информации источника, беседа продолжалась свыше 4 часов. В ходе встречи обсуждались вопросы, связанные с урегулированием ситуации на Украине.

Примечательно, что это уже третья беседа Путина и Уиткоффа. Первые две прошли в Москве, на этот раз для переговоров был выбран Петербург. Регулярность контактов на таком уровне является положительным знаком. Однако возникает вопрос: «Как быстро Россия и США смогут договориться по Украине?»

С одной стороны, Трамп и его команда демонстрируют желание остановить военный конфликт как можно скорее. С другой – американский президент слишком любит «играть в крутого парня», а здесь ему придется пойти на серьезные компромиссы.