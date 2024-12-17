Долина попала под санкции

Санкционное воспаление, которым уже давно страдает Европа, видимо перешло в хроническую форму. ЕС вводит ограничения в отношении разных людей, причем даже далеких от политики.

На этот раз в санкционные списки Евросоюза попала певица Лариса Долина. Лариса Александровна удостоилась такой чести благодаря поддержке СВО и проведению концертов на Донбассе.

Также санкции введены в отношении Тины Канделаки, которая сейчас возглавляет «Газпром-Медиа». Всего же в новый список ЕС были включены 54 гражданина и 30 организаций РФ.

«Питерец.ру» отмечает, что Евросоюз ввел 15 пакет санкций в отношении России. Такая практика применяется уже несколько лет. Она стала использоваться после вхождения Крыма в состав РФ.