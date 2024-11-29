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Питерец.ру » Политика » На госпаблики подписаны почти 3 миллиона

На госпаблики подписаны почти 3 миллиона

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Опубликовал: Евгений Панычев
Фото:
t.me/kis_spb
Насколько востребованы официальные паблики государственных структур?

Популярность интернета заставляет пересматривать прежние подходы и отвечать на вызовы современности. Если раньше специалисты ругали социальные сети, то потом эта риторика изменилась. В соцсети сначала перешел бизнес, затем и органы власти.

«Питерец.ру» отмечает, что 2 года назад в стране начал действовать закон, обязывающий государственные структуры создавать свои паблики в соцсетях. Это было сделано для облегчения коммуникации с гражданами.

Интересно, что сейчас в СПб – более 3 тыс. пабликов. Причем число подписчиков превышает 2,9 млн. человек. Если брать ситуацию по стране, то примерно 33% населения подписано на такие паблики. 

Причем современные инструменты стали реально полезными, а не просто номинальными. Например, социальными сетями активно пользуется губернатор Беглов – многие вопросы решаются через его официальную страничку.  

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