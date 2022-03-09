ФИФА: Польша без игры с Россией проходит в следующий раунд отбора на ЧМ – 2022

Теперь уже официально стало понятно, что сборная Польши по футболу не сыграет с россиянами отборочный матч за право попасть на «Мундиаль» в Катар. Вряд ли нужно сильно удивляться подобному решению ФИФА: отлучить сборную России от отборочного турнира сейчас мировым футбольным чиновникам проще всего. «Питерец.ру» предполагает, что в ФИФА «взвешивали риски» и решили пойти очень простым путём: нет матча (между Россией и Польшей), соответственно, нет и возможных проблем. При этом поляки, в составе которых есть суперзвезда Роберт Левандовски (проваливший чемпионат мира в России) ещё не забронировали себе место среди счастливчиков, которые попытаются стать чемпионами мира. Теперь Польша сыграет с победителем пары Чехия – Швеция, и всё ли здесь гладко со спортивной точки зрения?

Туманно высказался тренер «Тре Крунур» Янне Андерссон. Этот известный любитель хот-догов назвал решение ФИФА одновременно «верным» и «неспортивным». Возможно, тут сыграли свою коварную роль трудности перевода. Тем временем российский иск уже зарегистрирован в Спортивном арбитражном суде.