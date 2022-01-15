Поляки не хотят платить

У Польши довольно странные отношения с Россией. Поляки постоянно оказываются чем-то недовольны, часто с ними возникают различные разногласия. Теперь произошел спор по газовому вопросу.

Компания «Газпром» обратилась в международный суд Стокгольма, чтобы взыскать с Польши дополнительные выплаты за газ. Ответчиком по иску является газовая компания PGNiG.

В «Газпроме» уверены, что поляки должны заплатить за «голубое топливо», поставляемое с декабря 2017 года по ноябрь 2020 года. Однако у польской стороны на этот счет имеется иное мнение. Представитель ответчика заявил, что компания готова отстаивать свою позицию в суде.

«Питерец.ру» не знает, кто прав в этой истории. Теперь в данном вопросе предстоит разбираться арбитражу. Насколько справедливым будет итоговое решение, сказать сложно.