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Питерец.ру » Политика » Что с саммитом ШОС?

Что с саммитом ШОС?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kremlin.ru
Саммит ШОС в Петербурге может состояться

Пандемия коронавируса внесли коррективы в график проведения международных мероприятий. Многие из них были отменены или перенесены. Нередко прибегают и к варианту с режимом видеосвязи.

«Питерец.ру» сообщает, что саммит ШОС, который был запланирован в Северной столице 22-23 июля, отменять не стали. Владимир Путин принял решение о возможном переносе этого мероприятия на осень. При этом вариант с режимом видеоконференции не рассматривается. Саммит, если он и пройдет, то состоится в обычном формате. Для полноценного обмена мнениями нужна общая встреча.

В настоящий момент страны-участники ожидают, чтобы обстановка, вызванная короновирусом нормализовалась. Сейчас же нет какой-либо ясности, потому отсутствует возможность к полноценной подготовки к саммиту ШОС.

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