Что с саммитом ШОС?

Пандемия коронавируса внесли коррективы в график проведения международных мероприятий. Многие из них были отменены или перенесены. Нередко прибегают и к варианту с режимом видеосвязи.

«Питерец.ру» сообщает, что саммит ШОС, который был запланирован в Северной столице 22-23 июля, отменять не стали. Владимир Путин принял решение о возможном переносе этого мероприятия на осень. При этом вариант с режимом видеоконференции не рассматривается. Саммит, если он и пройдет, то состоится в обычном формате. Для полноценного обмена мнениями нужна общая встреча.

В настоящий момент страны-участники ожидают, чтобы обстановка, вызванная короновирусом нормализовалась. Сейчас же нет какой-либо ясности, потому отсутствует возможность к полноценной подготовки к саммиту ШОС.