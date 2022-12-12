Саммит СНГ будет неформальным

«Питерец.ру» сообщает, что в Северной столице пройдет очередная встреча глав СНГ. Это будет неформальный саммит, запланированный на конец текущего месяца. Договоренности о проведении данного мероприятия уже достигнуты.

Об этом заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. Известно, что на саммите планируется обсуждение планов на 2023 год. Стороны также обсудят и вопросы, касающиеся отдаленных перспектив. Ранее о проведении этой неформальной встречи говорил президент Путин. Он озвучил это в Бишкеке на саммите в рамках ЕврАзЭС.

В Петербурге часто проходят различные мероприятия, в том числе и саммит глав СНГ. Так что у города на Неве имеется большой проведения различных саммитов, форумов и прочих важных встреч.