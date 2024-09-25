Военных приграничных регионов приравняли к частникам СВО

«Питерец.ру» сообщает, что военных Петербурга, служащих в приграничных регионах страны, приравняли к участникам СВО. Соответствующее решение принято городскими властями.

На бойцов, служащих в приграничье, распространятся меры поддержки, действующие по отношению к участникам СВО. Об этом сообщил представитель губернатора СПб в городском парламенте Константин Сухенко.

Он заявил, что проект Александра Беглова поддержан депутатами ЗакСа, после чего Смольный был наделен полномочиями оказывать поддержку бойцам, служащим в новых территориях РФ, а также членам их семей. Соответствующие изменения будут внесены в Социальный кодекс СПб.

Сухенко добавил, что семьи погибших бойцов получат компенсацию в размере 1 млн. руб. Раненым выплатят 500 тыс. руб. и предоставят другие льготы.