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Питерец.ру » Политика » Военных приграничных регионов приравняли к частникам СВО

Военных приграничных регионов приравняли к частникам СВО

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Петербургские военные, которые служат в приграничных регионах, получат дополнительные меры поддержки

«Питерец.ру» сообщает, что военных Петербурга, служащих в приграничных регионах страны, приравняли к участникам СВО. Соответствующее решение принято городскими властями.

На бойцов, служащих в приграничье, распространятся меры поддержки, действующие по отношению к участникам СВО. Об этом сообщил представитель губернатора СПб в городском парламенте Константин Сухенко.

Он заявил, что проект Александра Беглова поддержан депутатами ЗакСа, после чего Смольный был наделен полномочиями оказывать поддержку бойцам, служащим в новых территориях РФ, а также членам их семей. Соответствующие изменения будут внесены в Социальный кодекс СПб.

Сухенко добавил, что семьи погибших бойцов получат компенсацию в размере 1 млн. руб. Раненым выплатят 500 тыс. руб. и предоставят другие льготы.

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