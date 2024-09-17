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Питерец.ру » Политика » За фальсифицированную еду надо в тюрьму?

За фальсифицированную еду надо в тюрьму?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
globallookpress.com
Депутат предложил сажать в тюрьму за фальсифакцию еды

«Питерец.ру» сообщает, что петербургский депутат Андрей Рябоконь предложил ужесточить наказание за подделку еды, причем как за ее изготовление, так и реализацию. Парламентарий считает, что виновных в этом нужно сажать в тюрьму на 10 лет, а также взимать штраф в размере 3 млн. руб.

Депутат уточнил, что подразумевает наказание за несоответствие характеристик товара требованиям законодательства. Рябоконь признался, что стал замечать у некоторых продуктов «неправильный» вкус. Это же подтвердили и близкие парламентария.

В настоящий момент за фальшивую еду предусмотрена административная ответственность, уголовная же – только при продаже поддельных БАДов и лекарств. Посмотрим, какой будет реакция на инициативу депутата.

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