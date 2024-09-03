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Питерец.ру » Политика » Губернатор встретился с главами школ

Губернатор встретился с главами школ

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
gov.spb.ru
Глава Северной столицы пообщался с директорами городских школ

«Питерец.ру» сообщает, что глава СПб Александр Беглов провел встречу с руководителями городских школ. Данное мероприятие прошло в «Октябрьском». Градоначальник рассказал об итогах этого общения.

На встрече с директорами было уделено особое внимание вопросу профориентации школьников. Президент Путин поручил готовить кадры для экономики. Так что город должен работать над осуществлением данной задачи, причем делать это уже на раннем этапе.

Поэтому необходимо заниматься профориентацией в школе, а также повышать престижность технических и естественных наук. В результате ребята смогут получить профессию уже в школе.

Власти заинтересованы в подготовке будущих специалистов. Теперь решением этого вопроса планируют заниматься всерьез, приступив к его осуществлению с более раннего этапа.

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