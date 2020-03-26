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Питерец.ру » Общество » Планшеты для школьников

Планшеты для школьников

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
hitech.buyon.ru
Петербургских школьников обеспечат планшетными компьютерами

«Питерец.ру» напоминает, что школы Северной столицы с 6 апреля переходят на дистанционное обучение. Для организации этого процесса требуется, чтобы у каждого ученика дома был компьютер. Оказалось, что далеко не все располагают такой техникой. Примерно у 15000 ребят компьютера дома нет.

Вице-губернатор Ирина Потехина заявила, что проблема будет решаться. Если школьники не располагают компьютером или другой техникой, позволяющей учиться дистанционно, то они смогут получить планшет. Ожидается, что эту технику им предоставят в школе. Сейчас власти города предпринимают необходимые усилия, чтобы получить эти устройства. С помощью планшетов петербургские школьники смогут заниматься дистанционно.

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