Планшеты для школьников

«Питерец.ру» напоминает, что школы Северной столицы с 6 апреля переходят на дистанционное обучение. Для организации этого процесса требуется, чтобы у каждого ученика дома был компьютер. Оказалось, что далеко не все располагают такой техникой. Примерно у 15000 ребят компьютера дома нет.

Вице-губернатор Ирина Потехина заявила, что проблема будет решаться. Если школьники не располагают компьютером или другой техникой, позволяющей учиться дистанционно, то они смогут получить планшет. Ожидается, что эту технику им предоставят в школе. Сейчас власти города предпринимают необходимые усилия, чтобы получить эти устройства. С помощью планшетов петербургские школьники смогут заниматься дистанционно.