Поезда Allegro будут ездить по Финляндии

«Питерец.ру» сообщает, что составы Allegro, предназначенные для маршрута «СПб – Хельсинки», будут использоваться внутри финского направления. По крайней мере, компания наших северных соседей VR Group планирует осуществить это в конце следующего года. Такое решение объясняется стремлением обновить жд парк.

Напоминаем, что поезд «Аллегро» создавался исключительно для пассажирских перевозок между Петербургом и столицей Финляндии. Эти скоростные составы начали курсировать в 2010 году и работали до весны 2022 года. Потом маршрут был отменен, а в 2023-м поезда перешли в собственность VR Group.

Тогда же иностранный перевозчик объявил, что «Аллегро» станут использовать внутри Финляндии. Ну а теперь появилась более конкретная информация по срокам. В РЖД заявили, что данное решение является незаконным, поскольку составы Allegro должны курсировать между СПб и Хельсинки как минимум до 2041 года. Но кто нас будет слушать в нынешних реалиях?!