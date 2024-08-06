Беглов встретился с протестантами

«Питерец.ру» сообщает, что губернатор Беглов провел встречу с протестантских церквей СПб. Во время беседы поднимались вопросы, связанные с традиционными ценностями и воспитанием молодежи.

Глава города оценил ту помощь, которую оказывают протестантские общины. Это отправка гуманитарки, прием беженцев и многочисленные социальные программы. Протестантские церкви хорошо работают с людьми, попавшими в сложную жизненную ситуацию. Причем такой деятельностью занимаются не только руководители общин, но и простые прихожане.

Напоминаем, что протестантизм является одной из ветвей христианства, наряду с православием и католичеством. К этому направлению относятся лютеране, баптисты, адвентисты, пятидесятники и некоторые другие течения. В России насчитывается большое число протестантов.