Туристы смогут получать болгарскую и румынскую визу

«Питерец.ру» сообщает, что в СПб начнут принимать документы на получение румынских и болгарских шенгенских виз. Однако это можно будет сделать через некоторое время. В настоящий момент в визовом центре Румынии идет подготовка оборудования, и прием документов начнется ближе к концу апреля. В представительстве Болгарии оформить визу можно будет с 10 апреля.

С этим столкнулись петербуржцы, желающие получить шенген 1 апреля. Но в дипломатическом ведомстве заявили, что туристические операторы пока не прошли аккредитацию на подачу документов. Так что уйдет некоторое время на отрегулирование необходимых нюансов.

Лицам, желающим оформить болгарскую или румынскую турвизу, нужно будет заплатить 80 евро консульского сбора и 30-35 евро – сервисного сбора.