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Питерец.ру » Политика » В Прибалтику и Польшу теперь нельзя

В Прибалтику и Польшу теперь нельзя

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rosbalt.ru
Прибалтийские страны и Польша запретили въезд для жителей России

«Питерец.ру» сообщает, что с сегодняшнего дня граждане РФ не смогут больше посещать Прибалтику и Польшу по визам, которые выданы другими странами Евросоюза. Об этом сообщили представители МИД Эстонии.

Люди, которые посещали эти страны в спортивных, коммерческих, туристических и культурных целях, больше приезжать туда не смогут. Например, владельцам недвижимости придется решать вопросы по этим объектам в дистанционном режиме.

Введенные ограничения не коснутся дипломатов, водителей грузовиков и людей, пересекающих границу по каким-либо гуманитарным соображениям. Получается, что единственной страной ЕС, которая отказалась отменять действие туристических виз для россиян, стала Финляндия.


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