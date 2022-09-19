В Прибалтику и Польшу теперь нельзя

«Питерец.ру» сообщает, что с сегодняшнего дня граждане РФ не смогут больше посещать Прибалтику и Польшу по визам, которые выданы другими странами Евросоюза. Об этом сообщили представители МИД Эстонии.

Люди, которые посещали эти страны в спортивных, коммерческих, туристических и культурных целях, больше приезжать туда не смогут. Например, владельцам недвижимости придется решать вопросы по этим объектам в дистанционном режиме.

Введенные ограничения не коснутся дипломатов, водителей грузовиков и людей, пересекающих границу по каким-либо гуманитарным соображениям. Получается, что единственной страной ЕС, которая отказалась отменять действие туристических виз для россиян, стала Финляндия.



