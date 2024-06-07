Рекорд по санкциям побит

«Питерец.ру» отмечает, что по словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, в отношении нашей страны было введено более 20 тыс. санкций. Так что был побит мировой рекорд – ни одно государство в истории не испытала такого санкционного давления.

Дружественно настроенная бывшая глава австрийского МИДа Карин Кнайсль считает, что Россия и ее граждане хорошо адаптировались к санкциям. Однако в долгосрочной перспективе нужно укрепить эту адаптацию. Особенное внимание здесь необходимо уделить энергетической сфере.

На тему санкций высказался и министр туризма Венесуэлы Падрон. Он уже третий раз приезжает на ПМЭФ, потому отметил важность этого форума. По словам Падрона, данное мероприятие дает большие возможности и открывает мир, далекий от санкций и экономической блокады.