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Питерец.ру » Политика » Рекорд по санкциям побит

Рекорд по санкциям побит

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
hse.ru
На ПМЭФ заявили о рекордном количестве введенных против России санкций

«Питерец.ру» отмечает, что по словам первого вице-премьера РФ Дениса Мантурова, в отношении нашей страны было введено более 20 тыс. санкций. Так что был побит мировой рекорд – ни одно государство в истории не испытала такого санкционного давления.

Дружественно настроенная бывшая глава австрийского МИДа Карин Кнайсль считает, что Россия и ее граждане хорошо адаптировались к санкциям. Однако в долгосрочной перспективе нужно укрепить эту адаптацию. Особенное внимание здесь необходимо уделить энергетической сфере.

На тему санкций высказался и министр туризма Венесуэлы Падрон. Он уже третий раз приезжает на ПМЭФ, потому отметил важность этого форума. По словам Падрона, данное мероприятие дает большие возможности и открывает мир, далекий от санкций и экономической блокады.

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