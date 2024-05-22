Партнерство с Ираном продолжится?

Президент Путин высказался о своем иранском коллеге, погибшем в результате крушения вертолета. По словам российского лидера, с Эбрахимом Раиси было приятно работать. Он являлся надежным партнером, который всегда соблюдал достигнутые договоренности. Причем их соблюдение никогда не вызывало каких-либо сомнений.

Президент РФ выразил надежду, что отношения России и Ирана продолжатся в таком же ключе. Эти и некоторые другие моменты обсудит спикер Госдумы Вячеслав Володин, который полетит в Иран на церемонию прощания с Раиси. Российская сторона также готова оказать помощь в расследовании обстоятельств гибели иранского президента.

«Питерец.ру» задается вопросом: «Продолжится ли партнерство России и Ирана на таком же уровне, какой был в последние годы?» Вроде бы оно должно сохраниться, но в нашем нестабильном мире возможны различные сценарии.