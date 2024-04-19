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Питерец.ру » Политика » Чиновники поборются за лайки и репосты

Чиновники поборются за лайки и репосты

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
bfm.ru
В Петербурге хотят оценивать эффективность чиновников в социальных сетях

Эффективность блогеров часто определяется количеством просмотров, лайков и репостов. Если контент какой-либо группы пользуется спросом, это находит соответствующий отклик у аудитории.

Однако теперь по такому же пути могут пойти петербургские чиновники. В Северной столице намерены создать специальную комиссию, которая будет исследовать деятельность государственных служащих в соцсети VK.

Для этого планируют анализировать подключенность к системе «Госпаблики», оформление страничек, рост числа подписчиков, количество постов и вовлеченность аудитории (лайки, репосты, просмотры, комментарии). Также станут оценивать качество и актуальность опубликованного материала.

Чиновники, чьи странички попадут в топ-20, будут получать премию. Если власти одобрят идею, комиссия станет собираться 4 раза в год. «Питерец.ру» считает, что происходящее еще раз подчеркивает глобальную роль интернета и социальных сетей.

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