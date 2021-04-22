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Питерец.ру » Политика » Что с красной чертой Путина?

Что с красной чертой Путина?

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kremlin.ru
Политолог высказал мнение по поводу риторики Путина

«Питерец.ру» сообщает, что петербургский политолог Александр Конфисахор обратил внимание на некоторые особенности послания президента Путина. По словам специалиста, глава российского государства стал пользоваться предвоенной риторикой. Это наблюдается, когда речь идет о внешней политике.

Президент РФ предупредил о некой красной черте, через которую не будет позволено переходить. Россия намерена отстаивать свои национальные интересы. Поэтому, если им что-то будет угрожать, последует соответствующая реакция. Ответ будет жестким и ассиметричным.

По словам Конфисахора, риторика Путина очень напоминает стиль предвоенных мемуаров. Однако здесь сказывается общая напряженность в мире.

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