Вчерашний теракт в подмосковном «Крокус Сити Холле» унес более 60 жизней. Всего же пострадали свыше 100 человек. Эта страшная трагедия повергла в шок жителей нашей страны. Сегодня во всех регионах отменены развлекательные мероприятия.

Кем был организован этот теракт? Кто стоит за этим зверством? Понятно, что наши власти и силовые структуры разберутся в данном вопросе. По крайней мере, очень на это надеемся.

В Белом Доме же заявили, что украинский режим непричастен к событиям в «Крокусе». На это представитель МИД РФ Мария Захарова ответила, что в Вашингтоне не вправе делать такие заявления, а виновных установят компетентные органы.

«Питерец.ру» отмечает, что, конечно же, причастность Киева к теракту будет проверяться. Но кто бы за всем этим ни стоял, виновные должны быть наказаны. Российские власти заявляют, что так и будет.