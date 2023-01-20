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Питерец.ру » Политика » Без российских энергоресурсов?

Без российских энергоресурсов?

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Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
zakonvremeni.ru
Европа намерена вообще отказаться от российской нефти и газа

Российские энергоресурсы являются важными для Европы. Однако страны ЕС намерены отказаться от нашей нефти и газа. Причем это должно будет сделано уже в 2023 году. По крайней мере, на словах это звучит именно так.

Однако получать наши энергоресурсы, скорее всего, продолжит Венгрия. Эта страна придерживается прагматичной позиции в данном вопросе. Венгры не собираются плясать под дудку США, когда у них есть возможность этого не делать.

«Питерец.ру» отмечает, что решение отказаться от наших энергоресурсов является политическим. Причем в Европе этого даже особо не скрывают. Однако «Газпром» найдет, куда поставлять свой товар. Покупатели на наше «черное золото» и «голубое топливо» все равно найдутся.

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