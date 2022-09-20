Беглов по старой дружбе «прикрыл» ректора СПбГУ Кропачева в инциденте с командой КВН журфака

Инцидент со студентками журфака СПбГУ, исполнившими песню об иноагентах, могут спустить на тормозах из-за старой дружбы ректора университета Николая Кропачева с губернатором Петербурга Александром Бегловым.

На данный момент градоначальник думает, как обойти «юридические последствия» для участниц команды КВНжурфака, Кропачева и университета в целом. Аналитики в Сети вспомнили, что главы университета и города знают друг друга давно. В собственностипрофессора находятся дачи из ГУП «Пригородное» в Репино, а невестка ректора и старшая дочь губернатора являются совладелицами нотариальной конторы. При этом средняя наследница градоначальника занимает должность на юрфакеСПбГУ.

«Беглов будет всячески помогать Кропачеву избежать нежелательных последствий, как когда-то Кропачев помог Беглову стать губернатором Петербурга», - подытожилисетевые аналитики.

Сами будущие журналистки после выступления заявили прессе, что зауспех их поздравили в деканате, где состоялосьобсуждение дальнейших плановпо участию вКВН.

На днях члены команды КВН от СПбГУ исполнили песню об иноагентах и об «убийстве» журналистки. Впринципе, опальных студенток могло ожидать отчисление из вуза. Однако, вероятно, этого не случится благодаря протекции губернатора Северной столицы.