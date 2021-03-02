Главой комитета по информатизации и связи Петербурга стала Юлия Смирнова, сообщили в Смольном. Соответствующее распоряжение губернатор Александр Беглов подписал 2 марта.

Ранее этот пост занимал Станислав Казарин: он возглавил комитет в декабре 2019 года, перейдя в Смольный из Самарской области. В январе он перешел на пост вице-губернатора Петербурга, курирующего вопросы информатизации и связи, а также развитие садоводства и огородничества. Вместе с ним в должности вице-губернаторов вступили Сергей Дрегваль и Борис Пиотровский.

Юлия Смирнова до своего назначения была начальником сектора внутреннего финансового и ведомственного контроля комитета по науке.