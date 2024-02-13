Продолжаем укреплять связи с Африкой

Россия начала активно взаимодействовать со странами Африки. Это направление стало выгодным для обеих сторон. Так наша страна выходит на новые рынки, а африканские государства получают сильного и надежного партнера, который к тому же не смотрит на них свысока, как это привыкли делать американцы и их вассалы.

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве состоялась конференция, посвященная взаимодействию РФ и Танзании. Это одна из крупнейших стран Восточной Африки, демонстрирующая хорошие темпы экономического роста. Пока товарооборот с Танзанией составляет 1% от общего внешнеторгового объема Петербурга. Однако это сотрудничество намерены расширить. Компании СПб готовы поставлять своему африканскому партнеру сельхозтехнику и энергооборудование.

Данные вопросы как раз обсуждались на встрече, организованной посольством Танзании и властями Петербурга. Губернатор Беглов подчеркнул важность развития отношений с Африкой. Это взаимодействие происходит на межправительственном уровне, а также при сотрудничестве бизнесменов наших стран.