ента новостей

08:54
Продолжаем укреплять связи с Африкой
00:35
«СКА-Нева» преподнесла сенсацию, крупно обыграв лидера чемпионата ВХЛ в Тюмени «Рубин» со счётом 4:1
00:20
«Югра» победила петербургское хоккейное «Динамо» со счётом 6:3, дубли сделали Авраменко и Швырёв
00:03
В центре Петербурга произошло массовое ДТП
23:32
Волейбольный «Зенит» проиграл белорусскому «Шахтёру», хотя Владислав Бабкевич набрал 26 очков
18:56
Выставка «Структуры»
18:52
Выставка «Итоги»
16:48
Единороссы организовали в Петербурге мастер-классы по плетению маскировочных сетей
15:43
В Петербурге наградили волонтеров за помощь участникам СВО и жителям новых территорий
15:28
В Ленобласти водитель «Киа Рио» погиб при столкновении с фургоном «Хендай»
14:28
Места дислокации в Петербурге передвижных комплексов фиксации превышения скорости c 12 по 18 февраля
11:28
Полицейскими Петербурга задержан в Челябинске подозреваемый в 70 кибермошенничествах
11:24
В Ленобласти застолье двух бизнесменов обернулось поджогом дома и повреждением автомобиля
10:57
В центре Петербурге задержан житель Свердловской области за обман пенсионерки
10:51
На проспекте Энергетиков иномарка сбила шестиклассницу
10:46
На проспекте Ветеранов иномарка сбила девятиклассника
10:41
Пенсионерка с Болотной улицы отдала мошенникам 3 млн рублей и 2 тысячи долларов
10:33
В Красносельском районе пассажир рейсового автобуса избил водителя
10:26
ИТ-ипотеку продлят в РФ
09:41
СПб снова в лидерах по уровню жизни
09:22
В Петербурге задержали поджигателей покрышек у квартиры на Лиговском проспекте
09:04
Запустят свою «Икею»
00:38
Баскетбольный «Зенит» разгромил «Локомотив-Кубань» с разницей в 39 очков, у Тома Эртеля – дабл-дабл
00:03
Более 24 тысяч зрителей на новой «СКА-Арене» увидели победу с разницей в 7 шайб
00:02
Волейбольное «Динамо-ЛО» из Ленобласти достойно проиграло московским динамовцам, счёт тай-брейка – 9:15
21:26
В Ленобласти водитель «Форда Фокус» погиб при столкновении с «Камазом»
20:33
В чемпионате ВХЛ петербургское хоккейное «Динамо» выиграло пятый матч подряд, забросив пять шайб тульскому АКМ
17:22
В Московском районе иномарка сбила 16-летнюю девушку
17:13
В Калининском районе в ДТП пострадал водитель иномарки и двое малолетних детей
17:04
В магазине на Гончарной улице задержали неадеквата с ножом
Все новости
ЛЕНОБЛАСТЬ В РАЙОНАХ Карта Санкт-Петербурга Схема Петербургского метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Продолжаем укреплять связи с Африкой

Продолжаем укреплять связи с Африкой

0
12
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
tvspb.ru
В Петербурге прошла конференция, направленная на укрепление сотрудничества с Танзанией

Россия начала активно взаимодействовать со странами Африки. Это направление стало выгодным для обеих сторон. Так наша страна выходит на новые рынки, а африканские государства получают сильного и надежного партнера, который к тому же не смотрит на них свысока, как это привыкли делать американцы и их вассалы.

«Питерец.ру» сообщает, что в городе на Неве состоялась конференция, посвященная взаимодействию РФ и Танзании. Это одна из крупнейших стран Восточной Африки, демонстрирующая хорошие темпы экономического роста. Пока товарооборот с Танзанией составляет 1% от общего внешнеторгового объема Петербурга. Однако это сотрудничество намерены расширить. Компании СПб готовы поставлять своему африканскому партнеру сельхозтехнику и энергооборудование.

Данные вопросы как раз обсуждались на встрече, организованной посольством Танзании и властями Петербурга. Губернатор Беглов подчеркнул важность развития отношений с Африкой. Это взаимодействие происходит на межправительственном уровне, а также при сотрудничестве бизнесменов наших стран.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Похожие публикации

4-04-2023, 09:11
Они против нашего взаимодействия с Африкой
10-03-2023, 09:41
Зарубежные рынки по-прежнему интересны
24-01-2023, 09:42
Налаживаем связи с Африкой
19-12-2023, 12:01
Александр Беглов и Александр Бельский встретились в Смольном с консулами дружественных государств
1-03-2023, 16:34
Укрепление торгового взаимодействия с Китаем
30-04-2022, 07:00
Будем дружить с Забайкальем

Происшествия на дорогах

0
119
Сегодня, 00:03
В центре Петербурга произошло массовое ДТП
0
113
Вчера, 15:28
В Ленобласти водитель «Киа Рио» погиб при столкновении с фургоном «Хендай»
0
115
Вчера, 10:51
На проспекте Энергетиков иномарка сбила шестиклассницу
0
120
Вчера, 10:46
На проспекте Ветеранов иномарка сбила девятиклассника
Наверх