Сергей Малинкович и Борис Надеждин не попали в избирательный бюллетень на президентских выборах

«Питерец.ру» обратил внимание, что о выбывании из президентской гонки Бориса Надеждина СМИ, интернет и Тг-каналы пишут в разы больше, чем о Сергее Малинковиче, которого постигла участь Надеждина. Родившийся в 1975 году в Ленинграде Малинкович является председателем партии «Коммунисты России», и он уже записал своё заявление по поводу отказа в регистрации кандидатом в президенты России Центризбиркомом.

В размещённом на партийном сайте видео Малинкович поблагодарил всех граждан, поставивших за него подписи и в очередной раз подколол конкурентов – КПРФ, назвав Николая Харитонова «невыразительным кандидатом». Досталось от Малинковича и другому кандидату на предстоящих выборах – выдвинутому ЛДПР Леониду Слуцкому. В партии «Коммунисты России» не так давно шла борьба за пост лидера (Максим Сурайкин участвовал в прошлых президентских выборах, набрав в 2018 году почти полмиллиона голосов избирателей).

Слишком большой процент брака обнаружен и в подписных листах за Бориса Надеждина, который тоже не попал в избирательный бюллетень. Надеждин пообещал оспорить решение ЦИК в Верховном Суде: по его словам, иск уже готовится юристами его штаба. Действительными признаны 95 587 подписей за кандидата Надеждина.