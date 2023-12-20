Леонид Слуцкий выдвинут партией ЛДПР кандидатом в президенты России

«Питерец.ру» не забыл, что основатель и многолетний лидер ЛДПР Владимир Жириновский (1946–2022) участвовал ещё в выборах президента РСФСР, где его соперниками были победивший тогда Борис Ельцин, а также Николай Рыжков и Аман Тулеев. В дальнейшем Жириновский неоднократно выдвигался либерал-демократами в президенты России, а в 2004 году кандидатом от ЛДПР стал Олег Малышкин.

19 декабря в Москве состоялся съезд ЛДПР – внеочередной, под порядковым номером ХХХV. Других желающих баллотироваться от этой парламентской партии не было, и более сотни делегатов съезда подучили бюллетени только с одной фамилией. Итог голосования на партийном съезде – кандидатом будет Леонид Слуцкий, председатель ЛДПР.

Слуцкому – 55 лет, он родился в Москве, после школы поступил в столичный станкостроительный институт. Слуцкий очень давно в политике – более 30 лет назад он уже работал в аппарате Верховного Совета РСФСР, занимал различные должности в партии ЛДПР и Государственной Думе. Известность он получил, возглавляя парламентский комитет по международным делам.

Президентские выборы состоятся 17 марта следующего года, об участии в них уже объявил Владимир Путин. А вот партия КПРФ ещё не определилась с кандидатурой на мартовские выборы.







