Леонид Слуцкий озвучил новые программные заявлениям партии ЛДПР: международное положение, образование, доходы граждан

Во времена СССР новая редакция программы КПСС разъясняла действительность с позиций марксизма-ленинизма и ставила обществу новые цели и задачи. «Питерец.ру» обратил внимание на важные заявления лидера партии ЛДПР Леонида Слуцкого с прицелом на предстоящие выборы.

Российские либерал-демократы по праву гордятся тем, что являются старейшей партией России – и не только парламентской. Лозунг ЛДПР на предстоящих выборах будет как всегда броским: «ЛДПР – партия молодых!».

Слуцкий, возглавляющий и фракцию либерал-демократов в Думе, озвучил много полезных предложений, среди которых – увеличение минимального размера оплаты труда до 30 000 рублей в месяц (в перспективе – до 50 000). ЛДПР – против ЕГЭ и за возвращение к «нашей традиционной системе», есть у партии и способ преодолеть «технологическое отставание страны».

Говоря о международной обстановке, Слуцкий заявил, что сейчас Россия находится под жёстким давлением, поскольку отстаивает историческую справедливость, за которую погибли миллионы советских солдат. Только в многополярном мире будут учитываться интересы всех государств – уверен Слуцкий. В вопросе демографии у ЛДПР есть предложения, реализация которых способна удвоить население России вдвое за 50 лет.