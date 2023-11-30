Председатель Заксобрания Ленобласти Сергей Бебенин и ещё три депутата выступили с инициативой разрешить губернатору быть избранным более двух сроков подряд

«Питерец.ру», выбирая между новостями о возможном сложении мандата депутата Госдумы состоятельным парламентарием-коммунистом Владимиром Блоцким и новостью из Ленобласти, предпочёл второй инфоповод. А повод действительно серьёзный – областные депутаты предлагают внести изменения в 19-ю статью Устава. Именно там сказано о норме, которая запрещает одному и тому же человеку быть избранным на пост губернатора Ленобласти более двух сроков подряд.

Спикер областного Заксобрания Сергей Бебенин вместе с депутатами Михаилом Макаровым, Дмитрием Рытовым и Станиславом Еремеевым (все четыре парламентария входят во фракцию «Единая Россия») внёс соответствующий законопроект. Постоянная комиссия областного парламента по государственному устройству, международным, парламентским и общественным связям (председатель – Еремеев) рассмотрела это депутатское предложение.

Причиной внесения предложения по отмене ограничения для Александра Дрозденко занимать губернаторский пост более двух сроков подряд стало множество обращений – из Выборгского и Ломоносовского районов, от Общественной палаты Ленобласти и совета ветеранов, торгово-промышленной палаты.

В итоге приняли решение о поддержке данного законопроекта сразу в трёх чтениях.