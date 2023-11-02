Бывший сенатор Сергей Рыбаков стал новым директором Музея политической истории в Санкт-Петербурге

В Музее политической истории России, находящемся в Санкт-Петербурге, снова меняется директор. Множество СМИ сообщают, что на место недавно заступившей на эту должность Елены Лысенко на днях будет официально назначен бывший сенатор от Владимирской области Сергей Рыбаков, заседавший в Совете Федерации (где председательствует Валентина Матвиенко) с 2013 по 2018 годы.

Соответствующее решение принято министерством культуры России, при этом Лысенко надеется продолжить работу в Музее политистории. Ранее музеем руководил Евгений Артёмов, которого и сменила Лысенко, сначала – в статусе «временно исполняющей обязанности». Но в Москве решили, что бывшему музею Октябрьской революции, который функционирует уже больше века, нужен новый руководитель – и это Рыбаков. «Питерец.ру» даже не будет перечислять СМИ, уже растиражировавшие эту новость – их слишком много, а информация повторяется с различной степени подробностями. Да и на сайте музея генеральным директором уже значится Рыбаков Сергей Евгеньевич.

В 2017 году в Музее политистории проходил шахматный Суперфинал чемпионата России, победителем которого стал петербуржец Пётр Свидлер, одолевший на тай-брейке тогда ещё не британского гроссмейстера Никиту Витюгова.