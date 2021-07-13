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Питерец.ру » Политика » Президенты снова встретятся

Президенты снова встретятся

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
kremlin.ru
Путин и Лукашенко проведут встречу в Петербурге

Лидеры России и Белоруссии регулярно встречаются для обсуждения различных вопросов. Страны имеют тесные отношения, основанные на прочных исторических связях. Это становится залогом дружеских и партнерских отношений.

Владимир Путин и Александр Лукашенко проведут рабочую встречу в Петербурге. Они обсудят вопросы относительно сотрудничества во многих сферах. Естественно, президенты не обойдут стороной и международную проблематику.

Петербург стал одним из тех мест, где проходят встречи Путина и Лекашенко. Они также проводят переговоры и в других местах. Это может быть Москва, Сочи, Минск и другие города.

«Питерец.ру» отмечает, что Белоруссия стремится поддерживать связь с Россией. Лукашенко понимает, что такой союз выгоден для страны. Да и Путин не желает отказываться от этого добрососедского партнерства.

Конечно, у стран возникают разногласия по некоторым вопросам. Но Лукашенко все же понимает, что лучше дружить с Россией, чем заигрывать перед Западом.

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