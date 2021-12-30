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Питерец.ру » Политика » Снова поговорили

Снова поговорили

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
rbc.ru
Какие вопросы затронули Путин и Лукашенко

Встречи Путина и Лукашенко носят постоянный характер. Главы дружественных государств периодически разговаривают друг с другом, обсуждая важные вопросы, касающихся двухстороннего взаимодействия.

Очередная встреча состоялась накануне в Стрельне. Президенты поговорили в Константиновском дворце. Старые знакомые договорились провести военные учения, запланировав их на февраль-март. По словам Путина, в 2021 году был сделан серьезный шаг в развитии российско-белорусских отношений.

Стороны согласовали ряд очень важных вопросов. Было принято 28 совместных программ в рамках союзного государства. Эти программы касаются финансовой, налоговой и таможенной сфер. Путин подчеркнул, что в 2020 году произошло снижение товарооборота между странами. Он снизился примерно на 17%, но в 2021 году удалось увеличить его на 36%.

«Питерец.ру» отмечает, что в тот же день оба президента приняли участие в хоккейном матче. Путин забросил 7 шайб, Лукашенко – 2.

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