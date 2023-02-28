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Питерец.ру » Политика » Штраф за курение и молодежная политика – основные темы заседания парламента

Штраф за курение и молодежная политика – основные темы заседания парламента

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Опубликовал: Вадик Котов
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ЗАКС
Штраф за курение и молодежная политика – основные темы заседания парламента

1 марта 2023 года Законодательное Собрание Санкт-Петербурга соберется на очередное пленарное заседание.

В числе наиболее важных вопросов депутаты планируют рассмотреть в первом чтении законопроект об административном наказании за все виды курения во вспомогательных помещениях коммунальных квартир и общежитий. Депутаты Всеволод Беликов, Андрей Рябоконь, Антон Соловьев, Юрий Гладунов, Александр Ржаненков и Константин Чебыкин предлагают штрафовать за это граждан на сумму от пятисот до полутора тысяч рублей. Ранее городской парламент добавил к запрету на курение табака на общей территории коммуналок и общежитий, ограничение на использование вейпов, кальянов и других средств для потребления никотинсодержащей продукции.

Также городской парламент намерен завершить рассмотрение законопроекта о включении представителей Российского движения детей и молодежи в состав городских и районных комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав. В соответствии с ним региональное отделение нового общероссийского молодежного движения должно получить право на участие в официальной деятельности по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.

Источник: ЗАКС
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