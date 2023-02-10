Необходимо открытое расследование

«Питерец.ру» отмечает, что российские власти считают необходимым проведение открытого международного расследования по поводу взрывов на «Северных потоках». Нельзя оставлять без внимание факты, озвученные американским журналистом Сеймуром Хершем.

По словам Херша, за взрывами на газопроводах стоит Байден. Именно он дал соответствующую команду. Ну а взрывчатку подложили американские водолазы. В Кремле считают, что эти действия не должны остаться безнаказанными.

Только вот кто призовет американцев к ответственности?! Власти США уже давно ведут себя как геополитические гопники. Соединенные Штаты бомбили Югославию, Ирак, а также участвовали в других военных конфликтов. И все это время никто так и призвал американцев к ответственности.