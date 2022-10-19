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Питерец.ру » Политика » Кто взорвал понятно, но их не нашли

Кто взорвал понятно, но их не нашли

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
oreanda.ru
Виновных во взрывах газопроводов установить не удалось

Выведенные из строя газопроводы, по которым «Газпром» мог поставлять газ, были взорваны. Акт диверсии на «Северных потоках» доказан. Однако немецкие следователи виновного так и нашли.

По их утверждению, взрывчатку вряд ли установили с подводной лодки. Скорее всего, это было сделано с корабля, после чего взрывное устройство привели в действие дистанционно. Примечательно, что некоторые немецкие политики утверждают о причастности России к этой диверсии.

По мнению «Питерец.ру», причастность Соединенных Штатов к истории настолько очевидна, что лежит на поверхности. Американцам выгодна такая ситуация, поскольку они хотят сами поставлять свой газ. Ну а расследование напоминает анекдот в стиле «Сынок, то письмо, где ты просил денег, мы не получали».

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