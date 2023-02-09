Во всем виноват Джо?

«Питерец.ру» отмечает, что Сеймур Херш заявил об ответственности Соединенных Штатов за взрывы на «Северных потоках». По словам этого американского журналиста, взрывчатка была установлена водолазами США. Причем это происходило под видом натовских учений.

Херш отметил, что окончательное решение о взрыве принимал Байден. Подготовка операции заняла 9 месяцев. В этот период велись постоянные секретные обсуждения. Что касается активации взрывчатки, то это, по словам Херша, сделали норвежцы.

В принципе, журналист озвучил версию, которая не стала для нас сюрпризом. Причастность Соединенных Штатов к диверсии оценивается с вероятностью 99%. Американцам это выгодно. Они не хотят, чтобы «Газпром» поставлял «голубое топливо» в Европу. Так что, скорее всего, Херш говорит правду.