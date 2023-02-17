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Питерец.ру » Политика » Они ввели унитазные санкции

Они ввели унитазные санкции

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Опубликовал: Евгений Панычев
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Фото:
abnews.ru
Евросоюз запретил ввозить в Россию унитазы и смывные бачки

Собрание сочинений под названием «Санкции против России» пополнилось очередным произведением. Получился целый список из 146 страниц. Под запрет на ввоз попали многие товары.

Но среди них почему-то оказались унитазы и смывные бачки. Наверно, европейцы думают, что мы никак не сможем обойтись без их унитазов. Дескать, не справимся мы без их сантехники.

А если серьезно, какой же это бред! Их санкционный перечень больше напоминает сатирический рассказ Задорного или другого автора. Проблема в том, что европейцы к своим санкционным унитазам относятся со всей серьезностью. Что ж мы сделаем… Как говорится, такое не лечится.

«Питерец.ру» напоминает, что в ЕС ввели очередные санкции. При этом наша экономика развивается, а их – падает. Причем это характерно как для Петербурга, так и для страны в целом.

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