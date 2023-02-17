Они ввели унитазные санкции

Собрание сочинений под названием «Санкции против России» пополнилось очередным произведением. Получился целый список из 146 страниц. Под запрет на ввоз попали многие товары.

Но среди них почему-то оказались унитазы и смывные бачки. Наверно, европейцы думают, что мы никак не сможем обойтись без их унитазов. Дескать, не справимся мы без их сантехники.

А если серьезно, какой же это бред! Их санкционный перечень больше напоминает сатирический рассказ Задорного или другого автора. Проблема в том, что европейцы к своим санкционным унитазам относятся со всей серьезностью. Что ж мы сделаем… Как говорится, такое не лечится.

«Питерец.ру» напоминает, что в ЕС ввели очередные санкции. При этом наша экономика развивается, а их – падает. Причем это характерно как для Петербурга, так и для страны в целом.