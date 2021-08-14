ента новостей

10:57
В общепите высокие цены?
10:33
Соединенные Штаты обвинили нас во лжи
10:19
На КАД между развязками с Шафировским проспектом и Колтушским шоссе перекроют 2 полосы движения
10:00
Как хранить сбережения
22:51
Стартовали футбольные чемпионаты Англии, Испании и Германии
19:41
В Ленобласти в ДТП пострадал 16-летний школьник
19:33
Владимир Мамонтов прокомментировал втягивание звезд шоу-бизнеса в политические игры
16:40
На развязке КАД с Выборгским шоссе полностью перекроют съезд
12:29
На развязке КАД с Приморским шоссе полностью перекроют съезд
10:22
Ленобласть вошла в пятерку лучших по доходам от леса
10:19
На КАД в районе развязки с проспектом Обуховской Обороны перекроют одну полосу движения
10:16
Строительство ТПУ и расширение станции метро «Фрунзенская»: транспортную систему Петербурга ждут перемены
09:47
Лотерейных миллионеров стало больше
09:12
В вузах будет смешанный формат
08:30
Буланову не зарегистрировали
22:56
Вслед за «Спартаком» неудача постигла в еврокубках и «Рубин»
14:38
В Ленобласти мужчина выстрелил в соседа по даче
14:34
В Купчино полиция провела масштабный профилактический рейд
12:47
Петербургские поисковые отряды вернулись из экспедиции
12:43
На КАД между развязками с проспектом Обуховской Обороны и Софийской улицей перекроют две полосы движения
10:26
Православный активист ударил Невзорова по щеке
09:35
Команда СПбГУ выиграла олимпиаду по математике
09:02
В Думе ожидается обновление
18:10
В Ленобласти мост через Свирь разведут для прохода вниз по реке яхты «Хортица»
16:14
В Петербурге рейсовый автобус врезался в столб
15:22
В Ленобласти в ДТП один человек погиб и двое пострадали
15:17
В Ленобласти пресечена деятельность подпольного цуха по производству контрафактного алкоголя
14:51
«Невская ратуша» открывает двери для молодых художников
14:47
На КАД между развязками с Выборгским шоссе и проспектом Энгельса полностью перекроют движение
14:43
На КАД между развязками с Приморским шоссе и Парашютной улицей перекроют одну полосу движения
Все новости
Поиск гостиниц и отелей Карта города Схема метро Телепрограмма 18+
Питерец.ру » Политика » Соединенные Штаты обвинили нас во лжи

Соединенные Штаты обвинили нас во лжи

0
36
Опубликовал: Евгений Панычев
0
Фото:
tass.ru
Американцы обвинили другие страны в дезинформации по ковиду

Когда США кого-то обвиняет во лжи, это звучит как-то не убедительно. Никаких доказательств американские власти не предоставляют, а лишь пользуются своей пропагандисткой риторикой.

И вот в очередной раз Соединенные Штаты выступили с обвинениями в адрес недружественных стран. Досталось РФ, Китаю и Ирану. В роли осуждающего рупора оказался американский Департамент национальной безопасности. Он обвинил своих недругов в распространении ложной информации по коронавирусу и вакцинах от него.

Причем этот риторический фрагмент прозвучал в отчете по террористическим угрозам. США считают, что их противники пытаюсь сеять разногласия. Американцы обвиняют Россию, Китай и Иран в теориях заговора и дезинформации о распространении ковида. Еще нам приписывается ложь относительно эффективности вакцин.

«Питерец.ру» отмечает, что здесь нет ничего нового. Как всегда, кто-то виноват, лжет и что-то замышляет. Одни американцы искренние, кристально честные, заботящиеся о благе всего мира. Прям все такие белые и пушистые, никакое зло им не присуще.

Обнаружили ошибку? Выделите текст с ошибкой и нажмите Ctrl+Enter, либо нажмите "ОШИБКА"

Добавьте комментарий

  • bowtiesmilelaughingblushsmileyrelaxedsmirk
    heart_eyeskissing_heartkissing_closed_eyesflushedrelievedsatisfiedgrin
    winkstuck_out_tongue_winking_eyestuck_out_tongue_closed_eyesgrinningkissingstuck_out_tonguesleeping
    worriedfrowninganguishedopen_mouthgrimacingconfusedhushed
    expressionlessunamusedsweat_smilesweatdisappointed_relievedwearypensive
    disappointedconfoundedfearfulcold_sweatperseverecrysob
    joyastonishedscreamtired_faceangryragetriumph
    sleepyyummasksunglassesdizzy_faceimpsmiling_imp
    neutral_faceno_mouthinnocent
Войти через

Интересное в сети

Похожие публикации

9-10-2019, 05:42
Американцы продолжают обвинять Россию
14-01-2019, 10:44
Американцы боятся
12-05-2021, 08:07
В США теперь нельзя
16-11-2018, 08:09
Ну а санкции потом
7-11-2018, 08:50
Что дают эти встречи?
8-04-2017, 09:40
Политилог о действиях США

Новости из сети

Происшествия на дорогах

0
101
Вчера, 19:41
В Ленобласти в ДТП пострадал 16-летний школьник
0
204
11-08-2021, 16:14
В Петербурге рейсовый автобус врезался в столб
0
183
11-08-2021, 15:22
В Ленобласти в ДТП один человек погиб и двое пострадали
0
245
9-08-2021, 11:00
В Петербурге пьяный водитель во дворе дома задавил женщину
Наверх