Когда США кого-то обвиняет во лжи, это звучит как-то не убедительно. Никаких доказательств американские власти не предоставляют, а лишь пользуются своей пропагандисткой риторикой.

И вот в очередной раз Соединенные Штаты выступили с обвинениями в адрес недружественных стран. Досталось РФ, Китаю и Ирану. В роли осуждающего рупора оказался американский Департамент национальной безопасности. Он обвинил своих недругов в распространении ложной информации по коронавирусу и вакцинах от него.

Причем этот риторический фрагмент прозвучал в отчете по террористическим угрозам. США считают, что их противники пытаюсь сеять разногласия. Американцы обвиняют Россию, Китай и Иран в теориях заговора и дезинформации о распространении ковида. Еще нам приписывается ложь относительно эффективности вакцин.

«Питерец.ру» отмечает, что здесь нет ничего нового. Как всегда, кто-то виноват, лжет и что-то замышляет. Одни американцы искренние, кристально честные, заботящиеся о благе всего мира. Прям все такие белые и пушистые, никакое зло им не присуще.