В США теперь нельзя

«Питерец.ру» сообщает, что американское посольство прекращает выдачу виз российским гражданам. Теперь наши соотечественники не смогут отправляться в Соединенные Штаты. Исключения будут лишь для дипломатических поездок.

В целом такой шаг был ожидаемым. Российские власти ответили на американские санкции, что вызвало очередной виток напряженности между странами. США продолжают недружественную политику в отношении нашей страны, и это выливается в конкретные действия.

Еще американским гражданам, находящимся на территории РФ, предлагается покинуть страну. Тем, у кого заканчивается виза, рекомендуется это сделать до 15 июня. Дипмиссия США серьезно сократила перечень услуг для своих соотечественников. Теперь американцы не смогут рассчитывать на услуги нотариуса, получать свидетельства о рождении детей и менять паспорта, когда истекает их срок действия. Делается все, чтобы граждане США не оставались в России.