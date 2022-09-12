"Питерец.ру" отмечает, что журналисты китайского издания "360" дали очень высокую оценку экономике РФ. По их мнению, она сильнее американской, канадской и даже самой китайской. Причем у нашей страны есть огромный потенциал дальнейшего развития.

В последние 2 столетия Россия продемонстрировала способность противостоять западным агрессорам. Она превратилась в одно из сильнейших государств. При этом успешный опыт борьбы с вражескими силами насчитывает более 8 веков.

Санкции, введенные против РФ, ударили больше по самим Соединенным Штатам и Европе. Россия же накопила опыт противодействия таким ограничениям, из-за чего справилась с новым давлением.

Возможно, нашу экономику несколько перехвалили. Но в том, что экономика Запада напоминает мыльный пузырь – нет никаких сомнений. США вообще больше напоминает страну "понтов", нежели лидера, способного что-то решать.