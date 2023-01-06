Снова о газовом хабе

Президент Путин пообщался по телефону с главой Турции Эрдоганом. Одной из важнейших тем стал проект газового хаба. Создание этого газопровода позволит решить многие проблемы.

Помимо этого, были затронуты и другие серьезные вопросы. Это строительство АЭС, торгово-экономические отношения и, конечно же, украинский кризис. Владимир Путин подчеркнул, что Россия готова к переговорам. Но для этого Киеву следует выполнить обозначенные ранее условия. Эти требования наша сторона озвучивала неоднократно.

«Питерец.ру» подчеркивает, что строительство газового хаба – стратегически важный проект. Через этот трубопровод Европа сможет получать газ, если того захочет. Но такой хаб выгоден и без учета ЕС.