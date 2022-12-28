«Фигвам» от Путина

В мультфильме «Зима в Простоквашино» зрители наблюдали ссору между псом Шариком и котом Матроскиным. Мультгерои перестали разговаривать друг с другом и делали это с помощью почтальона Печкина, а также других средств. В один из моментов Шарик выразил свой отказ с помощью картинки с «фигвамом».

Примерно также поступил президент Путин. Он поставил на место страны, которые ввели лимит цен на наши энергоносители. Последовал современный «фигвам» – российский лидер издал указ, запрещающий поставки по контрактам, в которых прописаны ценовые лимиты.

«Питерец.ру» сообщает, что это положение начнет действовать с июля 2023 года. Так что желающие шантажировать потолком лишаться поставок вообще. Отсюда пропадет всякая охота применять эти ценовые ограничения.