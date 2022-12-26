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Питерец.ру » Политика » В Петербург прибыли руководители стран-участниц СНГ

В Петербург прибыли руководители стран-участниц СНГ

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Опубликовал: Вадик Котов
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Фото:
Администрация Ленобласти
По приглашению Президента России Владимира Путина в наш регион прибыли руководители стран-участниц СНГ.

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко вместе с коллегой ― губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым встречал сегодня на летном поле Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева, Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева, Президента Республики Узбекистан Шавката Мирзиеева, Президента Киргизской Республики Садыра Жапарова, Президента Туркменистана Сердара Бердымухамедова, Президента Республики Таджикистан Эмомали Рахмона и Премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна.

На 26 декабря в северной столице запланирован неформальный саммите стран-участниц Содружества Независимых Государств. Предыдущая встреча лидеров стран СНГ прошла в октябре 2022 года, также в Санкт-Петербурге.

Источник: Администрация Ленобласти
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